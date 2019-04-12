США и Россия обсудили договор о СНВ в Женеве - госдеп

Делегации США и России обсудили в Женеве вопросы, связанные с соблюдением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента.

"Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора", - отмечается в нем.

В заявлении говорится, что раунд переговоров прошел с 3 до 12 апреля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.