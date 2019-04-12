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Регион 12.04.2019 21:48

США и Россия обсудили договор о СНВ в Женеве - госдеп

Делегации США и России обсудили в Женеве вопросы, связанные с соблюдением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента.

"Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора", - отмечается в нем.

В заявлении говорится, что раунд переговоров прошел с 3 до 12 апреля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.

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Тэги: США, РОССИЯ, СНВ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]