США и Россия обсудили договор о СНВ в Женеве - госдеп

Делегации США и России обсудили в Женеве вопросы, связанные с соблюдением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента.
"Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора", - отмечается в нем.
В заявлении говорится, что раунд переговоров прошел с 3 до 12 апреля.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.
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