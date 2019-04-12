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Дальнее зарубежье 12.04.2019 22:45

Протестующие в Судане требуют от военных немедленного отказа от власти

Участники протестов в Судане в пятницу требуют, чтобы Военный совет страны незамедлительно передал власть гражданскому переходному правительству, сообщает агентство Associated Press.

С таким призывом выступила в пятницу Ассоциация профессионалов Судана, возглавляющая протесты.

В своем заявлении протестное движение подвергло сомнению заверения военных в том, что они не хотят оставаться у власти в течение долгого времени. Ассоциация профессионалов Судана назвала эти обещания "обманом".

Протестующие обещают, что будут сопротивляться любыми мирными способами тем мерам, которые уже ввел Военный совет Судана. В частности, речь идет о введении режима ЧС и комендантского часа.

Ранее в пятницу глава политического комитета Военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что военные не имеют никаких намерений долго оставаться у власти.

"Вы ведем страну вперед... Мы пришли к власти для вас", - сказал О.Зейн аль-Абидин, обращаясь к жителям Судана.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.

О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международным уголовным судом в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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Тэги: СУДАН, ПРОТЕСТЫ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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