Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.04.2019 21:32

MBNP ограничила лицензию двух СК из-за нарушения закона при заключении договоров по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензии на деятельность страховых компаний "Ateshgah Sigorta" и "AtaSigorta", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"Обе страховые компании лишены возможности оказывать услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в MBNP.

Регулятор принял решение в связи с тем, что СК нарушили закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО. "Решение об ограничении лицензии будет действовать, пока компании не устранят недостатки в своей работе", - подчеркнули в палате.

MBNP также на 3 месяца приостановил действие лицензии страхового и перестраховочного брокера “SINKO QRUP Azerbaycan" из-за невыполнения условий, поставленных перед компанией. Кроме того, регулятор восстановил лицензию страхового и перестраховочного брокера “Societe de Courtage”.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Компания, входящая в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СК, ЛИЦЕНЗИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


MBNP ограничила лицензию СК AXA MBASK из-за нарушения закона при заключении договоров по ОСАГО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]