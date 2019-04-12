MBNP ограничила лицензию двух СК из-за нарушения закона при заключении договоров по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензии на деятельность страховых компаний "Ateshgah Sigorta" и "AtaSigorta", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"Обе страховые компании лишены возможности оказывать услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в MBNP.

Регулятор принял решение в связи с тем, что СК нарушили закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО. "Решение об ограничении лицензии будет действовать, пока компании не устранят недостатки в своей работе", - подчеркнули в палате.

MBNP также на 3 месяца приостановил действие лицензии страхового и перестраховочного брокера “SINKO QRUP Azerbaycan" из-за невыполнения условий, поставленных перед компанией. Кроме того, регулятор восстановил лицензию страхового и перестраховочного брокера “Societe de Courtage”.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Компания, входящая в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана.

А. Мамедов