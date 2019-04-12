MBNP ограничила лицензию двух СК из-за нарушения закона при заключении договоров по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензии на деятельность страховых компаний "Ateshgah Sigorta" и "AtaSigorta", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.
"Обе страховые компании лишены возможности оказывать услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в MBNP.
Регулятор принял решение в связи с тем, что СК нарушили закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО. "Решение об ограничении лицензии будет действовать, пока компании не устранят недостатки в своей работе", - подчеркнули в палате.
MBNP также на 3 месяца приостановил действие лицензии страхового и перестраховочного брокера “SINKO QRUP Azerbaycan" из-за невыполнения условий, поставленных перед компанией. Кроме того, регулятор восстановил лицензию страхового и перестраховочного брокера “Societe de Courtage”.
СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Компания, входящая в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана.
А. Мамедов
ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро
Первый вице-президент Азербайджана и глава СФ РФ обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку
Азербайджан может принять участие в российско-китайских учениях в качестве наблюдателя – глава Росгвардии
В ходе КТО в Тюмени подозреваемые в связях с ИГИЛ ликвидированы - источник
Темпы снижения численности населения Японии ускорились в 2018 году
Президент РФ в 2018 году уступил по уровню дохода премьер-министру России
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Режим контртеррористической операции введен на нескольких улицах Тюмени - ФСБ
Французские "желтые жилеты" в субботу вновь выйдут на улицы Парижа
Гуайдо раздал малоимущим полученную в феврале гумпомощь - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Международные команды программы «Футбол для дружбы» названы в честь исчезающих видов животных
При содействии банка ВТБ (Азербайджан) издана книга Чингиза Абдуллаева
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Педагогическое наследие и вопросы современности. Воспитатель-новатор»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР