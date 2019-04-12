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Дальнее зарубежье 12.04.2019 23:51

Французские "желтые жилеты" в субботу вновь выйдут на улицы Парижа

Участники французского протестного движения "желтых жилетов" в субботу намерены вновь организовать акции протеста в разных городах страны, сообщают местные СМИ.

По традиции наиболее массовые акции протеста запланированы в Париже. Однако, как и в прошлую субботу, "желтым жилетам" запрещено собираться в некоторых центральных районах города, в частности, на Елисейских полях.

Французы выйдут на улицы разных городов страны уже в 22-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.

В частности, субботние манифестации пройдут в Лилле, Бордо, Нанте, Тулузе.

Это будут первые акции "желтых жилетов" после того, как президент страны Эмманюэль Макрон подписал закон об ужесточении регулирования акций протеста. Речь идет о законе по борьбе с хулиганством, который расширяет полномочия полиции, а также - разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]