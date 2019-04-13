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Дальнее зарубежье 13.04.2019 09:00

Помпео призвал лидеров латиноамериканских стран остерегаться России

Государствам Латинской Америки нужно опасаться деятельности России в регионе, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Вам нужно остерегаться России", - сказал он в ходе выступления в Чили, говоря о ситуации в Латинской Америке.

"Они перебрасывают военных (в Венесуэлу - ИФ), открывают там тренировочный центр. Это выглядит как провокация", - добавил он.

М.Помпео также подверг критике действия РФ на Кубе и в Никарагуа. В частности, он обвинил российскую сторону в распространении пропаганды в этих странах.

Госсекретарь не оставил без внимания и роль Китая в Латинской Америке. В частности, он назвал лицемерными призывы Пекина воздержаться от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛАТАМЕРИКА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]