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Дальнее зарубежье 13.04.2019 09:28

Силы Хафтара продолжают бои на подступах к Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) и бойцы сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут ожесточенные бои на подступах к Триполи, сообщает итальянское телевидение.

По его данным, близ Триполи в пятницу раздавались взрывы, поднимались столбы черного дыма.

Между тем, силы ЛНА Халифы Хафтара в пятницу нанесли авиаудар по позициям ПНС в районе города Зуара близ используемого для экспорта нефти порта.

В Триполи в пятницу прошла масштабная акция протеста против действий Х.Хафтара, а также - против Франции. По мнению многих ливийцев, Париж оказывает ему поддержку.

Согласно данным Всемирной организацией здравоохранения, представленным в пятницу, за последние восемь дней в Ливии погибли десятки человек, еще более 300 получили ранения.

По данным ООН, еще более 8 тыс. человек вынужденно покинули свои дома на фоне боевых действий в стране.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Тэги: ЛИВИЯ, ТРИПОЛИ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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