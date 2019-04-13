Силы Хафтара продолжают бои на подступах к Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) и бойцы сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут ожесточенные бои на подступах к Триполи, сообщает итальянское телевидение.
По его данным, близ Триполи в пятницу раздавались взрывы, поднимались столбы черного дыма.
Между тем, силы ЛНА Халифы Хафтара в пятницу нанесли авиаудар по позициям ПНС в районе города Зуара близ используемого для экспорта нефти порта.
В Триполи в пятницу прошла масштабная акция протеста против действий Х.Хафтара, а также - против Франции. По мнению многих ливийцев, Париж оказывает ему поддержку.
Согласно данным Всемирной организацией здравоохранения, представленным в пятницу, за последние восемь дней в Ливии погибли десятки человек, еще более 300 получили ранения.
По данным ООН, еще более 8 тыс. человек вынужденно покинули свои дома на фоне боевых действий в стране.
4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.
"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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