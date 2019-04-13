США ввели санкции против четырех компаний, работающих в нефтяном секторе Венесуэлы

Минфин США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять принадлежащих им танкеров, имеющих отношение к нефтяному сектору Венесуэлы, говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.
"Мы продолжаем принимать меры против компаний, которые перевозят венесуэльскую нефть на Кубу и получают выгоду, пока режим (президента Николаса - ИФ) Мадуро занимается расхищением природных ресурсов", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.
Так, речь идет об итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также о трех компаниях Либерии - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. Принадлежащие им танкеры транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу, поясняет Минфин США.
На прошлой неделе США приняли подобные ограничительные меры против 34 судов, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.
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