Несмотря на сокращение дохода, депутат фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев продолжает оставаться самым богатым депутатом Госдумы.
Об этом свидетельствуют данные о доходах депутатов за 2018 год, которые размещены на сайте нижней палаты парламента в пятницу.
Депутат с самым высоким доходом Григорий Аникеев ("Единая Россия"), который является членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, задекларировал доход в размере 2,3 млрд рублей (в 2017 - 4,3 млрд руб.).
В графе имущество Г.Аникеев по-прежнему задекларировал несколько земельных участков и домов, баню в 380,6 кв м, однако по сравнению с 2017 годом из документа исчезли сети канализации, электроснабжения, здания КПП.
Заметно сокращение дохода у супруги депутата от КПРФ Александра Некрасова. Благодаря задекларированному ею в 2017 году доходу в 2,3 млрд рублей, семья этого парламентария была в числе богатейших в Думе, однако за 2018 год супруга А.Некрасова декларирует уже 704,7 млн руб., и в результате семья выпадает из числа самых обеспеченных. Доход самого депутата за 2018 год - 4,9 млн рублей и 29,9 млн рублей за 2017.
Вместе с тем, согласно декларациям, жена депутата от Челябинской области Виталия Бахметьева ("Единая Россия") расширила список имущества. В ее декларации 81 земельный участок, 32 жилых дома площадью каждый около 99 кв м. В.Бахметьев в 2018 году задекларировал доход в размере 7,3 млн руб., а его супруга - 67,5 млн руб.
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