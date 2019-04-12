Режим контртеррористической операции введен на нескольких улицах Тюмени - ФСБ

Режим контртеррористической операции (КТО) введен вечером в пятницу в Тюмени, сообщает региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

По его данным, 12 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

Оперативный штаб в Тюменской области обратился к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению режима КТО.

Руководство операцией возложено на начальника регионального управления ФСБ России.

Местные СМИ сообщают о том, что в районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.