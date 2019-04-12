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СНГ 12.04.2019 23:53

Режим контртеррористической операции введен на нескольких улицах Тюмени - ФСБ

Режим контртеррористической операции (КТО) введен вечером в пятницу в Тюмени, сообщает региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

По его данным, 12 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

Оперативный штаб в Тюменской области обратился к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению режима КТО.

Руководство операцией возложено на начальника регионального управления ФСБ России.

Местные СМИ сообщают о том, что в районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, КТО, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]