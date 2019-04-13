Силы быстрой поддержки Судана потребовали создать переходный орган власти с военными и гражданскими - заявление

Силы быстрой поддержки Судана распространили заявление, в котором потребовали создания переходного органа власти, в который вошли бы наряду с военными и гражданские министры.
В нем также содержится требование быстрого воссоздания сил и подразделений генеральной прокуратуры "для борьбы с коррупцией во всех ее формах".
Силы быстрой поддержки - боевые формирования Национальной службы безопасности и разведки страны - не вошли в состав сформированного вооруженными силами переходного военного совета.
Как сообщалось, накануне министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил, что покидает пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.
Этот шаг, по сообщениям с места событий, был предпринят в связи с тем, что население и ряд политических сил страны с настороженностью восприняли функции сформированного А.ибн Ауфом временного военного совет без участия гражданских лиц.
"Чтобы обеспечить сплоченность системы безопасности и вооруженных сил, в частности, чтобы предотвратить раздоры, давайте начнем этот путь изменений, полагаясь на бога", - сказал А.ибн Ауф в телеобращении к народу.
Западные СМИ отмечают, что жители Хартума на улицах празднуют уход министра с поста руководителя структуры, временно взявшей на себя управление страной.
Ранее на этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.
Сразу после переворота в обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.
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