Израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийской территории, имеются пострадавшие - СМИ

Силы ПВО Сирии перехватили ракеты, которыми ВВС Израиля наносили удар по позициям сирийской армии в районе города Масьяф в провинции Хама в минувшую субботу, сообщило государственное телевидение Сирии.

В сообщении говорится, что часть ракет была уничтожена. Агентство САНА информировало, что самолеты ВВС Израиля осуществили пуски ракет по сирийской территории из воздушного пространства Ливана, в результате ударов пострадали три военнослужащих правительственных войск Сирии.