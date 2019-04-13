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Дальнее зарубежье 13.04.2019 13:49

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийской территории, имеются пострадавшие - СМИ

Силы ПВО Сирии перехватили ракеты, которыми ВВС Израиля наносили удар по позициям сирийской армии в районе города Масьяф в провинции Хама в минувшую субботу, сообщило государственное телевидение Сирии.

В сообщении говорится, что часть ракет была уничтожена.

Агентство САНА информировало, что самолеты ВВС Израиля осуществили пуски ракет по сирийской территории из воздушного пространства Ливана, в результате ударов пострадали три военнослужащих правительственных войск Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, РАКЕТЫ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]