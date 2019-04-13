Киргизский оппозиционер Бабанов не стал возвращаться из Москвы на родину

Экс-кандидат в президенты Киргизии, бывший премьер-министр и лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов под предлогом опасения провокаций отменил запланированное на 13 апреля возвращение из Москвы, где находился в последнее время из-за угрозы уголовного преследования на родине.
"Я принял решение вернуться в Киргизию мирно, но проступила информация о готовящихся провокациях во время акций моих сторонников, поэтому я принял решение отложить поездку, но в ближайшее время обязательно вернусь", - сказал О.Бабанов в обращении, опубликованном на его официальной странице в одной из социальных сетей в субботу.
Как заявил политик, обращение он сделал прямо перед вылетом из аэропорта.
9 апреля в интервью одному из национальных каналов О. Бабанов заявил, что готов в ближайшее время вернуться на родину и ожидает прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении него за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя во время предвыборной кампании 2017 года. Через несколько дней на своей странице в соцсети он опубликовал билет на самолет Москва-Бишкек, где была указана дата 13 апреля.
В свою очередь официальный представитель штаба партии "Республика" Канат Мидин уулу сообщил "Интерфаксу", что в субботу "штаб получил информацию о готовящихся на самом высоком уровне провокациях во время мирных митингов в Бишкеке и других городах, посвященных приезду О.Бабанова".
"Как сказал О.Бабанов в своем обращении, для нас стабильность важнее, чем политические очки, поэтому мы отменяем все наши мирные митинги по всем городам", - подчеркнул К.Мидин уулу.
Ранее в штабе партии "Республика" заявили, что для встречи ее лидера будут организованы многотысячные мирные митинги в Бишкеке, а также в городах Караколе, Нарыне и Таласе (север Киргизии). Кроме того, штаб партии приглашал журналистов в аэропорт для встречи О.Бабанова.
Между тем, Бишкекская мэрия запретила сторонникам политика проводить акцию на площади перед зданием правительства Киргизии, предложив собраться в сквере у памятника М.Горькому. В МВД предупредили организаторов о недопустимости нарушения общественного порядка.
О.Бабанов является довольно популярным политиком в Киргизии, на прошедших в октябре 2017 года президентских выборах он набрал более 600 тыс. голосов избирателей, заняв второе место и уступив победу Сооронбаю Жээнбекову.
В 2015 году он был избран в парламент Киргизии по спискам партии "Республика - Ата-Журт" и до конца 2017 года возглавлял одноименную парламентскую фракцию.
4 ноября 2017 года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении О.Бабанова за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время агитационной кампании на выборах президента. До возбуждения уголовного дела политик выехал из страны и впоследствии сложил с себя полномочия лидера парламентской фракции.
По данным киргизских СМИ О. Бабанов является одним из самых богатых людей республики.
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