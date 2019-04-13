Телеканал "Мир" не прошёл конкурсный отбор для включения в перечень обязательных к трансляции в Казахстане из-за несоответствия критериям по социальной значимости и содержанию казахстанского контента, а также соблюдению языкового баланса, пояснил в субботу зампредседателя комитета информации министерства информации и общественного развития республики Михаил Комиссаров.

"При принятии решения члены комиссии обращали внимание на социальную значимость телевизионного контента, соблюдение языкового баланса, содержание казахстанской телепродукции. Несоответствие этим критериям помешало телеканалу "Мир" набрать достаточное количество голосов", - пояснил М.Комиссаров, комментарий которого "Интерфакс-Казахстан" предоставила пресс-служба ведомства.

"Нужно отметить, что в последние годы телеканал "Мир" в своей сетке вещания всё больше транслирует телесериалы и мелодрамы российского производства, уходя от изначальных целей - формирования общего информационного поля стран СНГ, международного информационного обмена", - добавил он.

Перечень обязательных телеканалов формируется согласно существующим правилам на конкурсной основе. В этом году по результатам конкурса на основании голосования членов комиссии был определен итоговый список, в который телеканал "Мир" не вошел.

При этом, отметил М.Комиссаров, казахстанской стороной соблюдаются обязательства, принятые в рамках международных соглашений с МТРК "Мир".

"Не стоит забывать, что тем же конкурсом телеканал "Мир" был включен в пакет национального спутникового оператора OTAU TV, который имеет стопроцентный охват вещания на всей территории Республики Казахстан", - подчеркнул М.Комиссаров.

Телеканал "Мир" является обязательным к трансляции во всех странах Евразийского экономического союза: России, Беларуси, Армении, Киргизии, Казахстане.

Перечень обязательных теле-, радиоканалов в Казахстане пока не утвержден. Проект соответствующего приказа министра информации и общественного развития Казахстана опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 23 апреля.

Согласно проекту, телеканал "Мир" в перечень обязательных теле-, радиоканалов в Казахстане не вошел. В него вошли телеканалы QAZAQSTAN, Хабар, Хабар 24, Balapan, Ел арна, QAZSPORT, Kazakh TV, TamashaTV, Астана, Первый канал Евразия, Седьмой канал, КТК, 31 канал, Независимый телевизионный канал, СТВ.

В последний раз список телеканалов, обязательных к трансляции в Казахстане, был утвержден в 2016 году. Данный перечень формируется один раз в три года на конкурсной основе.