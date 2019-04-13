Британская полиция задержала четырех предполагаемых террористов из Шри-Ланки

Стражи порядка Британии задержали четырех выходцев из Шри-Ланки по подозрению в причастности к запрещенной в стране террористической организации, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, речь идет о четырех мужчинах, которые прибыли в среду в Международный аэропорт Лутон в графстве Бедфордшир. Информация об их именах, а также о том, к какой террористической организации они принадлежат, пока не раскрывается.

В настоящий момент задержанных допрашивают в полицейском участке в Бедфордшире. Полиция инициировала расследование, однако конкретных обвинений задержанным пока не предъявлено.