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Дальнее зарубежье 13.04.2019 15:05

Британская полиция задержала четырех предполагаемых террористов из Шри-Ланки

Стражи порядка Британии задержали четырех выходцев из Шри-Ланки по подозрению в причастности к запрещенной в стране террористической организации, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, речь идет о четырех мужчинах, которые прибыли в среду в Международный аэропорт Лутон в графстве Бедфордшир. Информация об их именах, а также о том, к какой террористической организации они принадлежат, пока не раскрывается.

В настоящий момент задержанных допрашивают в полицейском участке в Бедфордшире. Полиция инициировала расследование, однако конкретных обвинений задержанным пока не предъявлено.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШРИ/ЛАНКА, ТЕРРОРИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]