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Дальнее зарубежье 13.04.2019 16:50

Спасенных у берегов Мальты нелегалов распределят между странами ЕС

Власти Мальты достигли с Евросоюзом соглашения о распределении среди некоторых стран-членов ЕС 64 спасенных в море иммигрантов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, нелегалы будут распределены, в частности, между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.

Нелегальные иммигранты из Ливии, которые пытались по морю достигнуть берегов европейских стран, были спасены Мальтой 10 дней назад.

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Тэги: МАЛЬТА, ЕС, ИММИГРАНТЫ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]