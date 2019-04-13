Спасенных у берегов Мальты нелегалов распределят между странами ЕС

Власти Мальты достигли с Евросоюзом соглашения о распределении среди некоторых стран-членов ЕС 64 спасенных в море иммигрантов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, нелегалы будут распределены, в частности, между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.

Нелегальные иммигранты из Ливии, которые пытались по морю достигнуть берегов европейских стран, были спасены Мальтой 10 дней назад.