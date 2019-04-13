Талибы убили семь полицейских на западе Афганистана

Семь афганских полицейских погибли в засаде боевиков движения "Талибан" в провинции Гур на западе Афганистана, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, среди погибших числится начальник управления местной полиции. Еще двое сотрудников афганской полиции, а также один мирный житель получили ранения. Со стороны "Талибана" погибли четверо боевиков. Боевики напали на полицейский конвой в минувшую пятницу, после чего стороны продолжали перестреливаться в течение нескольких часов.