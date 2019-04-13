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СНГ 13.04.2019 14:10

Возле посольства РФ в Киеве разорвало высоковольтный кабель, пострадавших нет

Правоохранительные органы Украины в субботу утром получили информацию о взрыве возле посольства Российской Федерации в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, однако выяснилось, что инцидент связан с разрывом высоковольтного кабеля на железной дороге.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждена брусчатка.

Проверяется информация об обесточивании терминала и путепровода, привлечены профильные службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]