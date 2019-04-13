Возле посольства РФ в Киеве разорвало высоковольтный кабель, пострадавших нет

Правоохранительные органы Украины в субботу утром получили информацию о взрыве возле посольства Российской Федерации в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, однако выяснилось, что инцидент связан с разрывом высоковольтного кабеля на железной дороге.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждена брусчатка. Проверяется информация об обесточивании терминала и путепровода, привлечены профильные службы.