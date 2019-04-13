Британские законодатели просят правительство выдать Ассанжа Швеции

Более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В письме, направленном парламентариями министру внутренних дел, говорится: "Сделайте все, чтобы обеспечить возможность выдачи Дж.Ассанжа Швеции, если шведские власти направят запрос об экстрадиции".

Ранее британская полиция смогла арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.

В США он обвиняется в разглашении секретной информации. За это Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет заключения.

В Швеции в отношении основателя WikiLeaks было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. В минувший четверг прокуратура Швеции получила запрос от адвоката шведского истца о возобновлении предварительного расследования в Дж.Ассанжа.