Глава разведки Судана ушел в отставку вслед за министром обороны - СМИ

Глава разведывательной службы Судана Салах Гош покинул свою должность, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на военный совет Судана.
По данным изданий, такой шаг со стороны главы разведки последовал после отставки министра обороны Судана Авада ибн Ауфа.
Ранее стало известно, что министр обороны объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.
На этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал А. ибн Ауф.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро
Первый вице-президент Азербайджана и глава СФ РФ обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку
ЦБ РФ пока не видит оснований для пересмотра прогноза по росту ВВП на 2019г с 1,2-1,7%
ОПЕК предстоит определиться, готова ли она и дальше уступать США долю на рынке - глава Минфина РФ
Пик инфляции в РФ, скорее всего, пройден и он оказался ниже прогноза - глава ЦБ
В ходе КТО в Тюмени подозреваемые в связях с ИГИЛ ликвидированы - источник
Темпы снижения численности населения Японии ускорились в 2018 году
Президент РФ в 2018 году уступил по уровню дохода премьер-министру России
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Международные команды программы «Футбол для дружбы» названы в честь исчезающих видов животных
При содействии банка ВТБ (Азербайджан) издана книга Чингиза Абдуллаева
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Педагогическое наследие и вопросы современности. Воспитатель-новатор»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР