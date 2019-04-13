Трамп высоко оценил личные отношения с Ким Чен Ыном

"Я согласен с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в том, что наши личные отношения остаются очень хорошими, и даже, возможно, слово "прекрасные" здесь будет более подходящим, а также в том, что третий саммит будет позитивным в том смысле, что мы полностью поймем позиции друг друга", - написал Д.Трамп в субботу в твиттере.
"У КНДР есть огромный потенциал к необычайному росту, успехам в экономической сфере и богатству под руководством Ким Чен Ына", - добавил он.
При этом президент США отметил, что "ждет того дня, который может наступить скоро, когда не станет ядерного оружия и санкций (против КНДР - ИФ), и будет наблюдать за тем, как Северная Корея становится одной из самых успешных наций в мире".
Ранее Ким Чен Ын заявил, что в случае получения от Вашингтона справедливых и взаимоприемлемых предложений готов провести третью встречу с Д.Трампом.
Северокорейский руководитель выступил после того, как Д.Трамп сказал во время встречи в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что готов к третьей встрече с Ким Чен Ыном.
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