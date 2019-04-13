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Дальнее зарубежье 13.04.2019 17:42

Трамп высоко оценил личные отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп назвал "прекрасными" свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я согласен с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в том, что наши личные отношения остаются очень хорошими, и даже, возможно, слово "прекрасные" здесь будет более подходящим, а также в том, что третий саммит будет позитивным в том смысле, что мы полностью поймем позиции друг друга", - написал Д.Трамп в субботу в твиттере.

"У КНДР есть огромный потенциал к необычайному росту, успехам в экономической сфере и богатству под руководством Ким Чен Ына", - добавил он.

При этом президент США отметил, что "ждет того дня, который может наступить скоро, когда не станет ядерного оружия и санкций (против КНДР - ИФ), и будет наблюдать за тем, как Северная Корея становится одной из самых успешных наций в мире".

Ранее Ким Чен Ын заявил, что в случае получения от Вашингтона справедливых и взаимоприемлемых предложений готов провести третью встречу с Д.Трампом.

Северокорейский руководитель выступил после того, как Д.Трамп сказал во время встречи в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что готов к третьей встрече с Ким Чен Ыном.

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Тэги: США, КНДР, ТРАМП, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]