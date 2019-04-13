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Дальнее зарубежье 13.04.2019 18:07

Своим поведением в Латинской Америке США противопоставляют себя всему миру - Лавров

Поведение США в отношении Венесуэлы и в целом всего латиноамериканского мира неприемлемо, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Американцы открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств - Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима там не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются", - сказал С.Лавров, выступая в субботу в Подмосковье на 27-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Он подчеркнул, что вчерашнее интервью госсекретаря США Майка Помпео об этом прямо свидетельствует. "Где он однозначно заявил, что военная интервенция не исключена", - пояснил С.Ларвов.

"Американцы даже вытащили из нафталина пресловутую "доктрину Монро", угрожают, что следующие на очереди Куба и Никарагуа, как будто в общем-то по большому счету не понимают, что этим они противопоставляют себя всему латиноамериканскому, да и не только, миру", - подчеркнул С.Лавров.

"И я думаю, что подобное поведение просто неприемлемо", - резюмировал министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]