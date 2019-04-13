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Дальнее зарубежье 13.04.2019 18:32

В Судане отменили комендантский час

Новый глава временного военного совета Судана Абельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене ранее введенного в стране комендантского часа, сообщает в субботу межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Новый лидер временного военного совета Судана заявил, что комендантский час отменяется. А.аль-Бурхан также сказал, что переходный период в стране продлится максимум два года", - сообщает телеканал.

Кроме того, А.аль-Бурхан выступил в пользу диалога со всеми партиями и организациями в стране.

"Я приглашаю весь народ Судана, в том числе политические партии и гражданские организации, принять участие в диалоге", - сказал глава совета, выступая с обращением к населению страны.

"Военный совет будет сформирован для того, чтобы представлять государство до формирования временного правительства. Временный военный совет обязуется провести двухлетний переходный период, в течение которого власть будет передана гражданскому правительству, сформированному народом", - подчеркнул А.аль-Бурхан.

На этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала А.аль-Бурхана.

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Тэги: СУДАН, СОВЕТ, МЕРЫ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]