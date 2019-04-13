Порошенко готовится к дебатам на стадионе 14 апреля, а Зеленский придет на них 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента - кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского - в это воскресенье на национальном спорткомплексе "Олимпийский" для проведения дебатов.
"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", - сказал П.Порошенко в видеоролике, размещенном на его странице в Фейсбуке в субботу.
Этот ролик также сопровождается фразой: "Владимир Александрович, 14 апреля в 14 часов жду вас на стадионе "Олимпийский" на дебаты".
Ранее в субботу администрация президента Украина объявила аккредитацию на посещение П.Порошенко НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля, в 14:00.
Как сообщалось, штаб кандидата в президенты П.Порошенко анонсировал и подал заявку на проведение с 14:00 в воскресенье в "Олимпийском" предвыборных дебатов с оппонентом В.Зеленским.
Между тем сам В.Зеленский намерен проводить дебаты в спорткомплексе "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.
"Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не меняю правила, пытаюсь так делать, пытаюсь, как мне сказал господин президент, быть мужиком. Поэтому я стоял на своем", - сказал В.Зеленский в комментарии "Радио Свобода" в пятницу в Париже, где встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В.Зеленский и П.Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. По итогам первого тура, прошедшего 31 марта, В.Зеленский набрал больше 30%, а действующий глава государства П.Порошенко - около 16%.
Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг результатам опроса, за В.Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто собирается прийти на выборы 21 апреля, за П.Порошенко - 24%.
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