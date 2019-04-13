Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.04.2019 21:00

Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

Произошедший у посольства Украины в Лондоне инцидент не связан с терроризмом, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, распространенном в субботу.

"Расследование проводится по факту использования полицейскими оружия во время произошедшего инцидента. Это стандартная процедура. Инцидент не связан с терроризмом", - отмечается в документе.

Ранее в субботу в машину посла Украины намеренно врезался автомобиль. Водитель отказался сдаться полиции, после чего стражи порядка были вынуждены открыть огонь по его транспортному средству.

В настоящий момент виновник происшествия задержан.

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе В Киеве были бы рады получить летальное оружие от Великобритании - глава Минобороны Украины Глава МИД Великобритании проведет переговоры в Киеве "Черные ящики" малазийского "Боинга", разбившегося на Украине, доставлены в Великобританию Москва несет ответственность за дестабилизацию ситуации на юго-востоке Украины, утверждает постпред Великобритании при ООН На международных переговорах в Лондоне будут искать похищенные во время правления Януковича на Украине деньги

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]