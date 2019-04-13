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Макроэкономика 13.04.2019 21:24

ЦБ РФ пока не видит оснований для пересмотра прогноза по росту ВВП на 2019г с 1,2-1,7%

ЦБ РФ пока не видит оснований для пересмотра прогноза по росту российской экономики в 2019 году с 1,2-1,7%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне.

"Мы даем прогноз в достаточно широкой вилке - 1,2-1,7% - и пока не видим оснований пересматривать этот прогноз. Какую мы видим логику экономического роста. В начале года может быть некоторое замедление экономического роста, связанное и с влиянием повышения НДС, потому что НДС влияет не только на рост цен, но и может влиять и на экономическую активность. Мы рассчитываем, что во второй половине года уже даст положительный эффект на рост (экономики - прим. ИФ) реализация национальных проектов с дополнительными расходами государственными, которые позволят этот рост увеличивать", - сказала Э.Набиуллина.

"Конечно, мы будем получать новые данные и уточнять по мере появления оснований наш прогноз, но сейчас он какой был, такой и остается", - подчеркнула председатель ЦБ.

ЦБ в середине сентября 2018 года понизил прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2-1,7% с 1,5-2% и повысил до 1,8-2,3% в 2020 году также с 1,5-2%. В 2018 году регулятор ждал роста экономики на уровне 1,5-2%, тогда как он, по данным Росстата, составил 2,3%.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что динамика экономики РФ в начале текущего года оказалась лучше ожиданий, во втором полугодии ожидается ускорение, поэтому рост ВВП по итогам 2019 года может превысить текущий официальный прогноз в 1,3%. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева также не исключила превышения этого прогноза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]