Брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы задержали по подозрению в покушениях на полицейских

Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане полковника полиции Зиявудина Ашикова, брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.

"Он подозревается в совершении преступления по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. Его также подозревают в соучастии в финансировании терроризма путем создания организованной преступной группы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Зиявудин является старшим братом Р.Ашикова, задержанного в начале апреля по подозрению в содействии террористический деятельности.

"Ашикова-старшего поместили в изолятор временного содержания", - подчеркнул собеседник.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, в начале апреля сотрудники спецслужб задержали экс-начальника УВД города Махачкалы Р.Ашикова. Он подозревается в содействии террористический деятельности.

Советский суд Махачкалы отправил его в СИЗО на два месяца.