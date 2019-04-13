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СНГ 13.04.2019 21:50

Брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы задержали по подозрению в покушениях на полицейских

Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане полковника полиции Зиявудина Ашикова, брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.

"Он подозревается в совершении преступления по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. Его также подозревают в соучастии в финансировании терроризма путем создания организованной преступной группы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Зиявудин является старшим братом Р.Ашикова, задержанного в начале апреля по подозрению в содействии террористический деятельности.

"Ашикова-старшего поместили в изолятор временного содержания", - подчеркнул собеседник.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, в начале апреля сотрудники спецслужб задержали экс-начальника УВД города Махачкалы Р.Ашикова. Он подозревается в содействии террористический деятельности.

Советский суд Махачкалы отправил его в СИЗО на два месяца.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]