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Дальнее зарубежье 13.04.2019 22:18

В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

Американский двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначенный для запуска на орбиту многоразовых ракет, в субботу, 13 апреля совершил свой первый успешный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems.

По имеющимся данным, самый большой в мире самолет Stratolaunch вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Его испытательный полет проходил к югу от Лос-Анжелеса.

Конструктивно он представляет собой двухфюзеляжный самолет с размахом крыльев, составляющим около 117 метров (больше футбольного поля). Длина самолета достигает 53 метров, а высота - 15 метров.

Гигант оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета между фюзеляжами предназначена для крепления космических ракет.

Масса самолета достигает 227 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн.

В 2018 году в рамках испытаний уже были проведены пробежки самолета по взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мохаве.

Разработчики ожидают, что их самолет сможет летать примерно на той же высоте, что и современные пассажирские авиалайнеры.

Однако Stratolaunch разрабатывался не для перевозки пассажиров, а для запуска ракет в космос прямо во время полета. По словам инженеров, такой метод может существенно удешевить процесс запусков, так как позволит экономить на ракетном топливе. Кроме того, в отличие от "традиционного" метода запуска ракет в космос, Stratolaunch сможет выполнять эту задачу, не завися от погодных условий.

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Тэги: США, КОСМОС, САМОЛЕТ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]