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СНГ 14.04.2019 10:25

До окончания президентской кампании на Украине проведение встреч в "нормандском формате" контрпродуктивно - МИД РФ

В Москве не считают целесообразным проведение встреч в "нормандском формате" до завершения электорального процесса на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, если говорить о реалистической повестке дня, еще рано говорить о созыве "нормандского формата". Во-первых, надо дождаться завершения нынешней фазы внутриполитических процессов на Украине, избрания президента", - сказал он журналистам в субботу "на полях" ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Он отметил, что в Москве ценят данный формат, но созывать очередную встречу без четкого понимания того, какой вклад она может внести в процесс урегулирования кризиса на Украине, "было бы контрпродуктивно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]