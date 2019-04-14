В Москве не считают целесообразным проведение встреч в "нормандском формате" до завершения электорального процесса на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, если говорить о реалистической повестке дня, еще рано говорить о созыве "нормандского формата". Во-первых, надо дождаться завершения нынешней фазы внутриполитических процессов на Украине, избрания президента", - сказал он журналистам в субботу "на полях" ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Он отметил, что в Москве ценят данный формат, но созывать очередную встречу без четкого понимания того, какой вклад она может внести в процесс урегулирования кризиса на Украине, "было бы контрпродуктивно".