Автомобиль перевернулся в Исмаиллинском районе Азербайджана, погибли два человека

Двое погибли и один человек пострадал в результате автомобильной аварии, произошедшей в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщается на сайте МЧС.

«В центр управления критическими ситуациями поступила информация о съехавшем в кювет в поселке Лагидж Исмаиллинского района автомобиле марки BMW. Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из деформированной машины тела погибших водителя и пассажира», - говорится в сообщении.

Также из BMW был извлечен еще один пассажир. Пострадавший госпитализирован.

Р.Бабаев