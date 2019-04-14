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Происшествия 14.04.2019 09:08

Автомобиль перевернулся в Исмаиллинском районе Азербайджана, погибли два человека

Двое погибли и один человек пострадал в результате автомобильной аварии, произошедшей в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщается на сайте МЧС.

«В центр управления критическими ситуациями поступила информация о съехавшем в кювет в поселке Лагидж Исмаиллинского района автомобиле марки BMW. Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из деформированной машины тела погибших водителя и пассажира», - говорится в сообщении.

Также из BMW был извлечен еще один пассажир. Пострадавший госпитализирован.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ЖЕРТВЫ, ПОСТРАДАВШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]