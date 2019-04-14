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Происшествия 14.04.2019 10:50

Пожарные ликвидировали открытое горение в парке Лосиный остров в Подмосковье - МЧС

Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.

"Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные не допустили перехода огня на жилые постройки, расположенные всего в километре от очага пожара.

В борьбе с огнем участвовали порядка 30 человек и 10 единиц техники.

Накануне вечером в национальном парке произошел пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м леса в километре от жилых домов в Лосином острове в Подмосковье.

Горели порубочные остатки и штабели с бревнами.

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Тэги: РОССИЯ, МЧС, ПОДМОСКОВЬЕ, ПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]