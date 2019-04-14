Пожарные ликвидировали открытое горение в парке Лосиный остров в Подмосковье - МЧС

Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.

"Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные не допустили перехода огня на жилые постройки, расположенные всего в километре от очага пожара.

В борьбе с огнем участвовали порядка 30 человек и 10 единиц техники.

Накануне вечером в национальном парке произошел пожар. Огонь охватил 1 тыс. кв. м леса в километре от жилых домов в Лосином острове в Подмосковье.

Горели порубочные остатки и штабели с бревнами.