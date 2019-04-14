Пятерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины в Хабаровском крае

Спасатели в воскресенье днем сняли пятерых рыбаков со льдины в бухте Силантьева в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Спасателям поступило сообщение о том, что в бухте произошел отрыв льдины. По словам очевидцев, на ней находились рыбаки. Расстояние от основного ледового поля до льдины - около 600 метров, от берега это порядка 1,5 километров", - говорится в сообщении.

К месту происшествия на аэроботе, лодке и аэросанях отправились спасатели. Оказавшись у льдины, они обнаружили на ней пятерых рыбаков. Все они доставлены на берег.

"В медицинской помощи никто не нуждается", - подчеркивают в МЧС.

Всего в поисково-спасательной операции было задействовано 19 человек и 7 единиц техники.

В МЧС просят любителей подледной рыбалки не выходить на опасный лед, не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

Ранее в воскресенье сообщалось, что спасатели сняли троих рыбаков-любителей со льдины на юге Сахалина.