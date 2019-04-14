На Пермском НПЗ локализовано возгорание, завод продолжает работу

На пермском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на теплообменнике, возгорание локализовано, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Происходит факельное горение бензина на теплообменнике. Возгорание локализовано. Происходит выгорание топлива", - сказал собеседник агентства.

Подача нефтепродуктов на установку перекрыта. Пострадавших нет, добавил он.

Между тем, в "ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез" "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания, отметив, что на работу предприятия оно не повлияло.

"Возгорание локализовано в кратчайшие сроки. Никто не пострадал. Завод работает в штатном режиме", - сказал представитель завода.