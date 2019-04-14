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СНГ 14.04.2019 11:44

На Пермском НПЗ локализовано возгорание, завод продолжает работу

На пермском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар на теплообменнике, возгорание локализовано, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Происходит факельное горение бензина на теплообменнике. Возгорание локализовано. Происходит выгорание топлива", - сказал собеседник агентства.

Подача нефтепродуктов на установку перекрыта. Пострадавших нет, добавил он.

Между тем, в "ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез" "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания, отметив, что на работу предприятия оно не повлияло.

"Возгорание локализовано в кратчайшие сроки. Никто не пострадал. Завод работает в штатном режиме", - сказал представитель завода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕРМЬ, НПЗ, ФАКЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]