Абэ отправился в префектуру Фукусима оценить ход восстановительных работ после аварии 2011 года на АЭС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершает визит в префектуру Фукусима в районы, пострадавшие от аварии на АЭС "Фукусима-1", чтобы оценить ход восстановительных работ после катастрофы 2011 года, передает в воскресенье агентство "Киодо".
В частности, С.Абэ посетил церемонию открытия нового здания муниципалитета в поселке Окума, где располагалась АЭС "Фукусима-1", а также футбольный учебный центр J-Village. Полностью свою работу центр возобновит 20 апреля, и именно из этого центра в марте 2020 года должна начаться эстафета олимпийского огня по Японии.
СМИ отмечают, что во время встречи с местными школьниками старших классов премьер заявлял о желании продемонстрировать всему миру, как префектура Фукусима сумела оправиться от катастрофы 2011 года.
Ожидается, что С.Абэ также побывает на территории самой АЭС.
"Киодо" напоминает, что визит премьера проходит на фоне отставки министра Олимпийских игр Еситаки Сакурады: он был вынужден покинуть свой пост после замечаний, оскорбивших жителей северо-востока Японии, которые пострадали от землетрясения и цунами в 2011 году. Так, на вечеринке в честь депутата правящей Либерально-демократической партии Хинако Такахаси от затронутой бедствием префектуры Иватэ, Е.Сакурада заявил, что переизбрание Х.Такахаси "поважнее, чем само восстановление" после землетрясения.
После этого инцидента С.Абэ принес извинения и пообещал работать над тем, чтобы восстановить общественное доверие к кабинету министров.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.
Согласно данным Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15 тыс. 897 человек, и 2 тыс. 553 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.
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