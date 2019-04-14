Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 14.04.2019 13:41

Девять задержанных сбежали из ИВС в России - МВД

Полиция Тувы ведет розыск девяти заключенных, сбежавших из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", сообщает республиканское ведомство.

"В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники МВД по Республике Тыва совместно со специалистами ГУ МВД России по Красноярскому краю и МВД по Республике Хакасия проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавших.

Руководством МВД по Республике Тыва по данному факту назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, говорится в сообщении.

СУ СКР по республике Тува, в свою очередь, сообщило о начале проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органу). Для определения тяжести вреда здоровью сотрудника полиции назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУВА, ЗАДЕРЖАННЫЕ, ПОБЕГ


Похожие новости


Более трех недель ведутся поиски вертолета, пропавшего в Туве МЧС усиливает группировку спасателей, ведущих поиски пропавшего в Туве вертолета Пропавший вертолет Ми-8 продолжают искать в Туве

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]