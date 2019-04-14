Девять задержанных сбежали из ИВС в России - МВД

Полиция Тувы ведет розыск девяти заключенных, сбежавших из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", сообщает республиканское ведомство.

"В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники МВД по Республике Тыва совместно со специалистами ГУ МВД России по Красноярскому краю и МВД по Республике Хакасия проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавших.

Руководством МВД по Республике Тыва по данному факту назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, говорится в сообщении.

СУ СКР по республике Тува, в свою очередь, сообщило о начале проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органу). Для определения тяжести вреда здоровью сотрудника полиции назначена судебно-медицинская экспертиза.