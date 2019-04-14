Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье, один человек погиб - СК

Неизвестный преступник в Ленинском районе Подмосковья в ходе финансового спора открыл стрельбу по двум иностранцам, один из них погиб, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
"Сегодня на заднем сиденье автомобиля, припаркованного вблизи одного из домов по улице Лебедянская в Москве, с огнестрельным ранением в живот обнаружено тело 32-летнего уроженца ближнего зарубежья. Кроме того, в больницу с касательным ранением головы обратился 36-летний знакомый погибшего", - сказала О.Врадий в воскресенье "Интерфаксу".
Как установили следователи, ночью вблизи поселка Измайлово Ленинского района Московской области между группой людей произошел конфликт, возникший на почве возврата денежных средств за некачественный товар. "В результате, неизвестный произвел не менее трех выстрелов из неустановленного оружия в оппонента и его знакомого", - сказала О.Врадий.
Она отметила, что по факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
"В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказала представитель следствия.
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