Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.04.2019 15:00

В Кремле считают, что сенату США давно пора было устать от антироссийских инициатив

Сенату США нужно решать большой круг вопросов, не удивительно, что там устали от антироссийских инициатив, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Давно было пора устать (от антироссийских инициатив - ИФ) мне кажется, давно пора. Есть чем заниматься им, занимались бы, там большой круг вопросов, которые надо решать", - сказал Ю.Ушаков в сюжете передачи телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин".

Так он прокомментировал сообщение о том, что в американском сенате устали от антироссийских инициатив.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, СЕНАТ


Похожие новости


РФ приветствует жесткую позицию Эрдогана на беспрецедентное давление со стороны США - Песков Песков о словах Лукашенко: РФ с пониманием относится к эмоциям, но является сторонником тональности, соответствующей союзническим отношениям Вопрос о выделении кредита в $600 млн Белоруссии находится "в проработке" - Песков Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника - Кремль В Кремле обеспокоены слежкой иностранных спецслужб за гражданами РФ - Песков РФ продолжит взаимодействие с Саудовской Аравией на энергетических рынках, оно эффективно - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]