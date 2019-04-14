В Кремле считают, что сенату США давно пора было устать от антироссийских инициатив

Сенату США нужно решать большой круг вопросов, не удивительно, что там устали от антироссийских инициатив, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Давно было пора устать (от антироссийских инициатив - ИФ) мне кажется, давно пора. Есть чем заниматься им, занимались бы, там большой круг вопросов, которые надо решать", - сказал Ю.Ушаков в сюжете передачи телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин".

Так он прокомментировал сообщение о том, что в американском сенате устали от антироссийских инициатив.