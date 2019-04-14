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СНГ 14.04.2019 15:48

Порошенко намерен ждать Зеленского на стадионе до 15:00

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко будет ждать в течение 45 минут другого кандидата Владимира Зеленского на дебаты в помещении НСК "Олимпийский".

"40 минут, даже 45 - до 15:00 - мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии - к дебатам", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским.

Действующий глава государства отметил, что 40 минут достаточное время для того, чтобы прибыть на стадион из любой точки Киева.

Он напомнил, что участие в телевизионных дебатах в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) является не желанием, а обязанностью кандидатов в президенты согласно закону, и выразил надежду на то, что В.Зеленский присоединится к нему для дебатов 19 апреля.

"Я точно 19-го в 20:00 буду на Общественном", - сказал П.Порошенко, добавив, что это не спортивное состязание и не шоу, а "серьезное мероприятие", в котором должны участвовать оба претендента на пост главы государства.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОЖИДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]