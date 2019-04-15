В Северной Корее отмечают день рождения Ким Ир Сена

Торжества по случаю 107-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена проходят в понедельник в Пхеньяне и других городах страны, сообщает телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
С самого утра жители несут цвету к мемориальному комплексу на холме Мансудэ, где установлены бронзовые стати Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. У комплекса уже скопились длинные очереди из желающих отдать дань уважения основателю КНДР.
На центральных улицах Пхеньяна развешаны национальные флаги и плакаты в честь основателя КНДР, которого в КНДР принято называть "Солнцем нации".
Традиционно различные здания, гостиницы украшаются фиолетовыми цветами, которые называются кимирсениями в честь основателя КНДР. Кроме того, ежегодно в день Солнца в КНДР организуется цветочная выставка, где выставляется этот выведенный в Индонезии сорт орхидеи.
За последние несколько дней в КНДР состоялась целая серия культурных и спортивных мероприятий. Так, например, 7 апреля в Пхеньяне прошёл марафон, организованный в честь Ким Ир Сена. В нем приняли участие более 1 тыс. иностранцев из примерно 40 стран мира. В северокорейской столице также прошла выставка почтовых марок, посвященная достижениям правления Ким Ир Сена.
Ожидается, что вечером в понедельник состоится лазерно-пиротехническое шоу.
День Солнца - государственный праздник в КНДР. Отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена. Этот день является одним из главных национальных праздников.
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