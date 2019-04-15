Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, находящемуся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя.
"Н.Назарбаев в письме Р.Кочаряну лично проинформировал о происходящих в Казахстане известных внутриполитических изменениях и процессах. Подчеркнув, что с теплотой вспоминает о годах совместной работы, Назарбаев выразил надежду, что личные контакты с Кочаряном будут продолжены", - сообщили в офисе экс-президента Армении.
Ранее Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов Р.Кочаряна, оставив в силе решение суда первой инстанции о продлении срока его ареста на два месяца.
15 февраля Специальная следственная служба Армении заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, фигурантами которого являются Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.
Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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