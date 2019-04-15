Грузинский криминальный авторитет Миндиа Горадзе объявил сухую голодовку в турецкой тюрьме с требованием экстрадировать его в Грузию, где он заочно осужден на 12 лет лишения свободы.
М.Горадзе, находившийся в розыске по линии Интерпола, был задержан в Турции в октябре 2018 года.
"Миндиа Горадзе уже почти шесть месяцев сидит в турецкой тюрьме и не знает, по какому обвинению. Правительство Турции пишет правительству Грузии, намерено ли оно его экстрадировать, а из Тбилиси отвечают, что срок экстрадиции истекает в мае этого года. В этой связи Горадзе накануне объявил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Грузию", - заявил адвокат Лексо Кобаидзе журналистам в понедельник.
Летом 2018 года суд в Грузии признал М.Горадзе виновным по статьям "пребывание лица в положении "вора в законе"" и "вымогательство". Он был приговорен заочно к 12 годам лишения свободы.
Согласно действующему грузинскому законодательству причастность к "воровскому миру" в Грузии уголовно наказуема и предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
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