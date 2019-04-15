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Регион 15.04.2019 14:14

Белоруссия хочет иметь с Турцией такие же теплые и дружеские отношения, как с Россией - Лукашенко

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявляет, что хочет иметь с Турцией такие же теплые и дружеские отношения, как с Россией.

"А почему бы и нет? У России с вами сейчас очень добрые отношения. Почему у нас должны с вами быть отношения не то что хуже, а ниже? Такого быть не должно", - сказал А.Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

"Поэтому мы с президентом Эрдоганом однозначно подтянем уровень наших отношений даже выше, чем у вас с Российской Федерацией. Мы нащупали за эти годы те точки соприкосновения, те позиции, по которым сегодня надо работать. И мы полны решимости это сделать", - продолжил президент.

При этом глава государства заявил, что политические, дипломатические, гуманитарные и культурные взаимоотношения Белоруссии и Турции значительно опережают торгово-экономические, поэтому стороны намерены "подводить мощный фундамент в виде торговли, экономических отношений, инвестиций".

"Предстоящий визит в Турцию будет в основном посвящен этому. Мы будем говорить о совместных проектах, о совместных инвестициях, о более интенсивной и сбалансированной торговле", - рассказал он.

Кроме того, А.Лукашенко отметил теплые, дружественные межличностные отношения с турецким лидером.

"Мы называем друг друга братом, это была инициатива Реджепа Эрдогана. Я его называю своим другом. По-разному. Но всегда, как близкие, можно даже сказать, как родные люди. После определенных событий, которые пережила Турция (я не буду их сейчас называть) и в которые я невольно был вовлечен больше всего с подачи своего друга Реджепа Тайипа Эрдогана, мы стали еще ближе", - сказал президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]