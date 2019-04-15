ЦИК Казахстана сокращает сроки выдачи и проверки подписных листов кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла в понедельник постановление "Об изготовлении подписных листов кандидатам в президенты", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы сокращаем сроки по выдаче подписных листов более чем в два раза: с пяти до двух дней. Кроме того, сокращаем сроки с 10 до пяти календарных дней проверки территориальной избирательной комиссии достоверности подписей в поддержку кандидата в президенты", - изложил суть постановления председатель ЦИК Берик Имашев на заседании в понедельник.

"Мы максимально должны сработать, чтобы максимально предоставить больше времени кандидатам на сбор подписей", - добавил глава ЦИК Казахстана.

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Акылбек Ихданов напомнил, что поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.

По состоянию на 1 января 2019 года в реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включены 11 млн 814 тыс. 19 граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 тыс. 140 достоверных подписей избирателей.

Население Казахстана превышает 18,4 млн человек.