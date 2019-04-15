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Дальнее зарубежье 15.04.2019 16:44

Международный Красный Крест сообщил, что его похищенная в Сирии сотрудница вот уже пять лет находится в руках террористов ИГИЛ

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил о похищении своей сотрудницы в Сирии спустя пять с лишним лет после того, как это произошло.

"Новозеландская медсестра Луиза Акави была похищена еще 13 октября 2013 года вместе с двумя сирийскими шоферами и на протяжении многих лет находится в плену у боевиков террористической группировки ИГИЛ. Сегодня мы публично просим предоставить нам информацию о трех наших сотрудниках", - заявил представитель МККК Доминик Стилхарт, которого цитирует "Дойче велле".

Радиостанция отмечает, что это самое продолжительное похищение за всю 156-летнюю историю Красного Креста. Информация о случившемся держалась в тайне, чтобы не навредить 62-летней Л.Акави.

"За последние пять лет правительство Новой Зеландии и МККК действовали, исходя из того, что Акави все еще жива. Мы по-прежнему надеемся на это", - сказал, в свою очередь, глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

По его словам, к поискам Л.Акави подключен новозеландский спецназ. Спецназовцы были направлены в Ирак, откуда они неоднократно перебирались в Сирию в поисках похищенной медсестры, сообщил министр.

Л.Акави была похищена в октябре 2013 года вместе с шестью другими людьми, когда она направлялась с колонной гуманитарной помощи в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии. Четверо из похищенных были освобождены уже на следующий день, однако Л.Акави и два сирийских шофера остались в плену.

В МККК отметили, что решили предать огласке историю с похищением медсестры, поскольку в марте боевики ИГИЛ потеряли свои последние опорные пункты в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, МККК, СОТРУДНИЦА, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]