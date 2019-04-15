Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер

Баку надеется на поддержку Вашингтона в вопросах противостояния транзитным поставкам наркотиков через азербайджанские территории, находящиеся в настоящее время под оккупацией Армении, заявил вице-премьер Азербайджана Али Гасанов.
«Увеличивающиеся в последние годы объемы грузоперевозок и туристические потоки в регион делают Азербайджан очень привлекательным для международного наркокартелей, использующих оккупированные Арменией азербайджанские территории для транзита наркотиков. Мы надеемся на помощь США в вопросах противостояния незаконному обороту наркотиков с использованием неподконтрольных Баку оккупированных Арменией земель», - сказал А.Гасанов в понедельник на пресс-конференции в рамках 36-ой Международной конференции по борьбе с наркотиками.
По его словам, незаконный транзит наркотиков на оккупированные территории осуществляется через 132-тикилометровый участок азербайджано-иранской госграницы, находящейся вне зоны контроля Азербайджана.
«Большие объемы выращиваемых в Афганистане наркотиков поставляются в Европу и другие регионы мира транзитом через оккупированные территории Азербайджана», - сказал вице-премьер.
Далее, транзитом наркотики из Афганистана поставляются в Грузию, Россию, Украину и в европейские страны.
«Кроме того, армянская сторона занимается на оккупированных территориях незаконной культивацией и выведением в лабораторных условиях новых видов наркотиков, формируют террористические организации. В этой связи руководство Азербайджана обратилось в Венский офис ООН с просьбой проведения мониторинга на этих территориях. В офисе ООН в Вене была создана соответствующая группа, однако Армения препятствовала реализации этих мероприятий», - подчеркнул вице-премьер.
Р.Бабаев
Kapital Bank расширяет денежные переводы в Украину посредством системы "Хазри"
Gaz-System подписала соглашение с ЕС о субсидиях в 215 млн евро для газопровода Baltic Pipe
Добыча нефти в России в I квартале выросла на 3,4% - Росстат
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки
Израильские ученые первыми в мире напечатали на 3D принтере сердце с сосудами из тканей человека
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 16-17 апреля - Кремль
Остающиеся в Сирии войска США должны сдерживать рост влияния России и Ирана - госдеп
Жириновский проиграл иск к главе китайского бюро Financial Times, назвавшему политика агентом КГБ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней
AccessBank назван передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи
В Азербайджане прошли очередные три региональных тура Олимпиады по русскому языку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР