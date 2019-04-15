Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер

Баку надеется на поддержку Вашингтона в вопросах противостояния транзитным поставкам наркотиков через азербайджанские территории, находящиеся в настоящее время под оккупацией Армении, заявил вице-премьер Азербайджана Али Гасанов.

«Увеличивающиеся в последние годы объемы грузоперевозок и туристические потоки в регион делают Азербайджан очень привлекательным для международного наркокартелей, использующих оккупированные Арменией азербайджанские территории для транзита наркотиков. Мы надеемся на помощь США в вопросах противостояния незаконному обороту наркотиков с использованием неподконтрольных Баку оккупированных Арменией земель», - сказал А.Гасанов в понедельник на пресс-конференции в рамках 36-ой Международной конференции по борьбе с наркотиками.

По его словам, незаконный транзит наркотиков на оккупированные территории осуществляется через 132-тикилометровый участок азербайджано-иранской госграницы, находящейся вне зоны контроля Азербайджана.

«Большие объемы выращиваемых в Афганистане наркотиков поставляются в Европу и другие регионы мира транзитом через оккупированные территории Азербайджана», - сказал вице-премьер.

Далее, транзитом наркотики из Афганистана поставляются в Грузию, Россию, Украину и в европейские страны.

«Кроме того, армянская сторона занимается на оккупированных территориях незаконной культивацией и выведением в лабораторных условиях новых видов наркотиков, формируют террористические организации. В этой связи руководство Азербайджана обратилось в Венский офис ООН с просьбой проведения мониторинга на этих территориях. В офисе ООН в Вене была создана соответствующая группа, однако Армения препятствовала реализации этих мероприятий», - подчеркнул вице-премьер.

Р.Бабаев