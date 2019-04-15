Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9225 RUR   0.0264 GBR   2.226 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2019 14:21

Военный совет Судана утвердил нового главу генштаба армии

Военный совет Судана утвердил кандидатуру генерал-полковника Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра на посту главы генерального штаба армии, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление совета.

Его заместителем стал генерал-полковник Мухаммед Отман аль-Хуссейн.

На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СУДАН, ГЕНШТАБ, НАЗНАЧЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]