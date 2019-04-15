Страны ЕС договорились начать торговые переговоры с США

Министры стран ЕС в понедельник одобрили решение о начале переговоров с США по торговле, сообщает пресс-служба совета Европейского союза.
"ЕС теперь готов начать переговоры с США", - отмечает совет ЕС.
Мандат на ведение переговоров получает Еврокомиссия. Переговоры, в частности, будут касаться вопроса отмены взаимных пошлин на товары промпроизводства. Вопрос пошлин сторон на сельскохозяйственную продукцию обсуждаться не будет, отмечает совет ЕС.
ЕС не намерен завершать переговоры с США до тех пор, пока будут действовать текущие пошлины на экспорт стали и алюминия из ЕС в США. Кроме того, Брюссель оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить переговоры с США, если Вашингтон введет новые торговые ограничения в отношении европейских товаров.
Единственной страной, проголосовавшей против переговоров, стала Франция, сообщают СМИ. Нежелание Франции вступать в торговые переговоры с США связано с решением Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что ЕС не должен вести переговоры подобного рода со странами, которые не входят в климатическое соглашение. Торговые соглашения, которые заключает ЕС, должны получить одобрение все стран-членов союза, поэтому в дальнейшем Париж сможет заблокировать любую сделку, отмечает Sky News.
Активно за переговоры по торговле с США выступает Германия, которая хотела бы избежать тарифов США на продукцию Volkswagen, BMW и Daimler.
Переговоры между США и ЕС будут проходить на фоне растущей напряженности в отношениях между сторонами, отмечает Bloomberg. Так, недавно США обвиняли ЕС в затягивании сроков начала переговоров, а президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае провалов переговоров, готов ввести штрафные пошлины на европейские автомобили.
Торговые переговоры между ЕС и США начались еще в 2013 году, однако тремя годами позже были приостановлены, когда президентом США стал Дональд Трамп.
В июле 2018 года Д.Трамп на переговорах с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером договорился работать над ликвидацией пошлин и субсидий по промышленным товарам в ЕС и США.
Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха
Азербайджан обсудил с ЕС меры по реализации проекта EU4Climate до 2022 года
Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер
Kapital Bank расширяет денежные переводы в Украину посредством системы "Хазри"
Gaz-System подписала соглашение с ЕС о субсидиях в 215 млн евро для газопровода Baltic Pipe
Добыча нефти в России в I квартале выросла на 3,4% - Росстат
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки
Израильские ученые первыми в мире напечатали на 3D принтере сердце с сосудами из тканей человека
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней
AccessBank назван передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи
В Азербайджане прошли очередные три региональных тура Олимпиады по русскому языку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР