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СНГ 15.04.2019 17:15

Наблюдатели ПАСЕ будут участвовать в президентских выборах в Казахстане

Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) намерена приехать в Казахстан на внеочередные выборы президента страны 9 июня, сообщил на встрече с казахстанскими сенаторами в Страсбурге глава департамента по межпарламентскому сотрудничеству и наблюдению за выборами секретариата ПАСЕ Шемавон Шахбазян.

"Особое внимание уделено предстоящим внеочередным выборам президента Казахстана. По словам Ш.Шахбазяна, данное решение является примером мирной и легитимной преемственности власти в соответствии с общепринятыми демократическими стандартами. Он сообщил, что наблюдательная миссия ПАСЕ планирует посетить Казахстан в ходе президентских выборов 9 июня", - говорится в сообщении пресс-службы сената парламента Казахстана по итогам встречи.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

9 апреля К.Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов. Выборы состоятся в воскресенье, 9 июня.

Последние президентские выборы в Казахстане, которые прошли в апреле 2015 года, были тоже досрочными.

Согласно Конституции, очередные выборы президента республики проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения. Президент республики избирается сроком на пять лет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]