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СНГ 15.04.2019 15:35

Токаев подписал закон о бюджете Казахстана на 2019-2021гг с увеличением расходов до $31,35 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", сообщила пресс-служба главы государства.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 11,9 трлн тенге ($31,35 млрд) с увеличением почти на 1,2 трлн тенге относительно утвержденного объема.

При рассмотрении закона в сенате депутаты отметили необходимость внесения поправок в законопроект с учетом решений президента, принятых на совместном заседании палат парламента 20 марта. В частности, переименование столицы в город Нур-Султан, создание нового государственного органа - канцелярии первого президента Казахстана, перенос сроков повышения заработных плат низкооплачиваемых работников бюджетной сферы и низовых категорий государственных служащих исполнительных органов с 1 июля на 1 июня текущего года.

Для реализации указанных поручений потребуется 38 млрд тенге, которые предлагается предусмотреть за счет дефицита республиканского бюджета с увеличением его номинального значения и сохранения размера на уровне 2,1% к ВВП.

Прогноз доходов без учета трансфертов в 2019 году оценивается в объеме 6 трлн 986,3 млрд тенге. Это на 200,4 млрд тенге выше утвержденного плана.

Увеличен размер гарантированного трансферта из Нацфонда на 2019 год на сумму 250 млрд тенге.

В базовом сценарии цена на нефть сохранена на уровне $55 за баррель в 2019 году. Номинальный ВВП оценивается в 2019 году в объеме 64 трлн тенге, что на 323,5 млрд тенге выше относительно одобренного в ноябре 2018 года показателя. Реальный рост ВВП в 2019 году сохранен на уровне 3,8%. Целевой коридор инфляции сохранен Нацбанком в пределах 4-6%.

Ранее сообщалось, что увеличение расходов в большей степени связано с поручением президента по переносу увеличения заработных плат с 1 июля, на 1 июня. Перенос сроков на один месяц потребует дополнительных расходов в сумме 37 млрд тенге. На создание канцелярии лидера нации - порядка 1 млрд тенге.

Ненефтяной дефицит в 2019 году не превысит 8,4% к ВВП.

Официальный курс на 15 апреля - 379,59 тенге/$1.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЮДЖЕТ, РАСХОДЫ, ЗАКОН


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