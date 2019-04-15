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Дальнее зарубежье 15.04.2019 18:15

Кипр рассматривает досрочную выплату части кредита РФ - СМИ

Кипр рассматривает досрочное погашение части российского кредита на 2,5 млрд евро, который был предоставлен стране в 2011 году в начале финансового кризиса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в правительстве.

Окончательное решение пока не принято, обсуждение продолжается, заявил один из них.

Правительство Кипра может рассмотреть более раннее, чем планировалось изначально, размещение новых госбумаг на фоне благоприятных рыночных условий, отметил другой источник.

Доходность 10-летних облигаций Кипра упала в пятницу до 1,37% годовых - минимума за всю историю сбора данных с 2015 года.

Соглашение о предоставлении кредита Кипру в объеме 2,5 млрд евро было заключено в декабре 2011 года. Эти средства должны были быть направлены на рефинансирование в 2011-2012 годах платежей по государственному долгу Кипра.

Согласно соглашению, задолженность должна была быть погашена единовременным платежом 1 июля 2016 года, процентная ставка за пользование кредитом была установлена в размере 4,5% годовых.

В конце 2012 года власти Кипра обратились к РФ с просьбой уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет из-за резкого ухудшения финансового положения страны. В результате двусторонних консультаций были сформированы условия реструктуризации кипрской задолженности: срок погашения задолженности был перенесен на период 2018-2021 годов. Кроме того, процентная ставка была снижена до 2,5% с 4% годовых.

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Тэги: КИПР, РОССИЯ, ДОЛГ, ВЫПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]