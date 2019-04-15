Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 16-17 апреля - Кремль

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 16-17 апреля по приглашению Владимира Путина, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - говорится в сообщении.

По итогам визита предусмотрено подписание ряда совместных документов, информирует пресс-служба.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 5 апреля сообщал журналистам, что визит Э.Рахмона в Москву состоится 17 апреля.