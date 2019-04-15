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СНГ 15.04.2019 18:47

Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 16-17 апреля - Кремль

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 16-17 апреля по приглашению Владимира Путина, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам", - говорится в сообщении.

По итогам визита предусмотрено подписание ряда совместных документов, информирует пресс-служба.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 5 апреля сообщал журналистам, что визит Э.Рахмона в Москву состоится 17 апреля.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]